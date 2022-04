हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 11 अप्रैल को आएगा Vivo X Note स्मार्टफोन, 50MP+48MP के कैमरा के साथ मिलेगा 7 इंच का डिस्प्ले

वीवो X नोट स्मार्टफोन के लाइव फोटो वीबो पर देखे गए हैं। कंपनी का यह प्रीमियम फोन 11 अप्रैल को चीन में लॉन्च होने वाला है। फोन में कंपनी 4 रियर कैमरे और दमदार चिपसेट के साथ कई धांसू फीचर देने वाली है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Tue, 05 Apr 2022 04:37 PM

