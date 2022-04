सच में सस्ता होगा Vivo का पहला फोल्डेबल फोन? लॉन्च से पहले देखें कीमत

Vivo X Fold फोल्डेबल स्मार्टफोन की तस्वीरें और कीमत ऑनलाइन लीक हो गई है। तस्वीरों को दो अलग-अलग टिपस्टर्स ने ट्विटर पर शेयर किया है। वीवो का पहला फोल्डेबल फोन 11 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Sun, 10 Apr 2022 11:30 AM

