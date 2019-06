Vivo लाएगा Triple Rear Camera और रिवर्स चार्जिंग वाला अफोर्डेबल फोन

चीनी कंपनी वीवो भारत में जल्द अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है, जो अफॉर्डेबल वाई-सीरीज का एक शानदार डिवाइस होगा। यह नया डिवाइस वीवो वाई12 इसी हफ्ते लॉन्च होने वाला है। इस फोन का खास फीचर बैक पैनल पर तीन कैमरा सेटअप है। इसके अलावा इसमें 5000 एमएएच की मजबूत बैटरी दी जाएगी। इस फोन से दूसरी डिवाइस चार्ज करने के लिए ओटीजी की मदद से पावर बैंक की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।

टेक जगत के मुताबिक, वीवो वाई12 में 6.35 इंच का हॉलो फुलव्यू डिस्प्ले एचडी+ रेजोल्यूशन के साथ दिया जाएगा। फोन में मीडियाटेक हीलियो P22 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया जाएगा, जिसे 2.0गीगाहर्टज पर क्लॉक किया गया है। स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 9.0 पाई आधारित फनटच ओएस 9 दिया गया है। साथ ही रियर पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर भी डिवाइस में दिया गया है। कैमरे की बात करें तो इसके बैक पैनल पर 8 मेगापिक्सल (f/2.2) सेंसर, 13 मेगापिक्सल (f/2.2) और 2 मेगापिक्सल (f/2.4) के सेंसर दिए गए हैं। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए डिवाइस में 8 मेगापिक्ल का सेल्फी कैमरा f/2.0 अपर्चर और एआई ब्यूटी मोड के साथ दिया गया है। बैटरी का रिवर्स चार्जिंग फीचर भी इसे बजट सेगमेंट में मिलने वाले स्मार्टफोन से अलग बनाता है। Vivo will bring Affordable Phone with Triple Rear Camera and Reverse Charging feature