गैजेट्स 13 अक्टूबर को लॉन्च होगा वीवो के इस धांसू 5G फोन का नया वेरियंट, 44 मेगापिक्सल का है फ्रंट कैमरा Published By: Prashant Singh Wed, 06 Oct 2021 05:56 PM लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.