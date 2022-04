हिंदी न्यूज़ गैजेट्स आ रहे Vivo S15 सीरीज के दमदार स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और दमदार प्रोसेसर के साथ मिलेंगे कई बेस्ट फीचर

आ रहे Vivo S15 सीरीज के दमदार स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और दमदार प्रोसेसर के साथ मिलेंगे कई बेस्ट फीचर

वीवो आजकल अपनी S15 सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस सीरीज के तहत कंपनी अपने तीन नए फोन लाने वाली है। इन हैंडसेट्स में 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ कई शानदार फीचर मिलेंगे।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Thu, 14 Apr 2022 03:58 PM

इस खबर को सुनें