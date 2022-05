Vivo T1 सीरीज में मिलेगी 66W और 44W की फास्ट चार्जिंग, 4 मई को होगी दो धांसू फोन की एंट्री

वीवो T1 सीरीज के हैंडसेट भारत में 4 मई को लॉन्च होने को तैयार हैं। लॉन्च से पहले कंपनी ने इनकी चार्जिंग को कन्फर्म कर दिया है। फोन के वनीला वेरिएंट में 44W और प्रो वेरिएंट में 66W की चार्जिंग मिलेगी।

