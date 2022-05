Vivo T1 Pro 5G और Vivo T1 44W की धमाकेदार एंट्री, जबर्दस्त कैमरा और प्रोसेसर से लैस हैं दोनों फोन, ₹2500 तक की छूट

वीवो ने भारत में T1 प्रो और T1 44W स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। इन फोन में 66 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग और 64 मेगापिक्सल तक का मेन कैमरा दिया गया है। फोन की खरीद पर यूजर्स को ₹2500 तक की छूट मिलेगी।

