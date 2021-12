हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 22 दिसंबर को दस्तक देने वाले Vivo S12 Pro की कीमत और फीचर्स लीक, 50MP डुअल सेल्फी कैमरा से होगा लैस

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Thu, 16 Dec 2021 12:16 PM