भूल जाओगे सैमसंग-मोटो! Vivo ले आई पहला फोल्डेबल फोन X Fold, कैमरा करता है 60X तक जूम

वीवो अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन Vivo X Fold लेकर आई है। इसमें चार रियर कैमरा, 4600mAh बैटरी और 60x डिजिटल जूम जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके साथ वीवो ने Vivo X Note प्रीमियम स्मार्टफोन भी उतारा है

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Tue, 12 Apr 2022 07:58 AM

