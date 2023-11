इस दिवाली Vivo के सारे फोन सस्ते, मिल रहा है 10,000 रुपये का कैशबैक; लिस्ट

ऐप पर पढ़ें

चाइनीज टेक कंपनी Vivo की ओर से त्योहारों के सीजन में खास डिस्काउंट और ऑफर्स का फायदा ग्राहकों को देने की घोषणा की गई है। इस दिवाली अगर आप नया फोन खरीदना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है और ब्रैंड के पावरफुल कैमरा वाले स्मार्टफोन्स सस्ते में आपके हो सकते हैं। वीवो X-सीरीज और V-सीरीज के फोन्स पर तो 10,000 रुपये तक का कैशबैक मिल रहा है।

वीवो ने बताया है कि इसकी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली स्मार्ट सीरीज पर इस दिवाली ग्राहकों को बचत का बड़ा मौका दिया जा रहा है। डिस्काउंट पर मिल रहे डिवाइसेज की लिस्ट में Vivo X90 लाइनअप और Vivo V29 सीरीज के अलावा Y-सीरीज के चुनिंदा फोन भी शामिल हैं। कंपनी ने बताया है कि इन फेस्टिव ऑफर्स का फायदा ग्राहकों को 1 नवंबर से मिलना शुरू हो गया है और दिवाली के बाद 15 नवंबर तक मिलता रहेगा।

Vivo X90 सीरीज और V29 सीरीज पर ऑफर्स

प्रीमियम कैमरा और स्लीक डिजाइन के साथ आने वाले वीवो स्मार्टफोन्स पर मिल रहे ऑफर्स की लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं।

- ICICI, SBI, HSBC, Yes Bank, Bank of Baroda, IDFC First Bank और OneCard की मदद से भुगतान की स्थिति में Vivo X90 सीरीज पर 10,000 रुपये तक और Vivo V29 पर 4,000 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है।

- इसके अलावा आसान EMI विकल्पों के साथ X और V सीरीज के लेटेस्ट फोन्स को 101 रुपये तक के EMI पर खरीदा जा सकता है।

- पुराने वीवो स्मार्टफोन के साथ ग्राहकों को 8,000 रुपये तक के एक्सचेंज बोनस का फायदा भी दिया जा रहा है।

- वीवो V-Shield प्लान पर भी 40 पर्सेंट तक डिस्काउंट मिल रहा है।

Vivo Y-सीरीज के स्मार्टफोन्स पर ऑफर्स

वीवो की Y-सीरीज वाले स्मार्टफोन्स पर मिलने वाले फेस्टिव ऑफर्स की लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं।

- ICICI, SBI, Kotak Mahindra, OneCard और AU Small Finance कार्ड्स से भुगतान की स्थिति में Y200 5G पर 2500 रुपये तक, Vivo Y56 पर 1000 रुपये तक और Vivo Y27 पर 1000 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है।

- इसके अलावा 101 रुपये का आसान पेमेंट करते हुए Y-सीरीज के फोन भी EMI पर खरीदे जा सकते हैं।

- Vivo Y200 5G और Y56 के लिए भी V-Shield प्लान पर 40 पर्सेंट तक डिस्काउंट दिया जा रहा है।