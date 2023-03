ऑनलाइन आधार कार्ड अपडेट करना अब हुआ फ्री, घर बैठे ऐसे अपडेट करें अपनी जानकारी

ऐप पर पढ़ें

आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक बन चुका है और इसकी जानकारी अपडेट करने का विकल्प ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर भी मिलता है। आधार कार्ड जारी करने वाली यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की ओर से एक अच्छी खबर दी गई है। अब ऑनलाइन आधार अपडेट करने की सुविधा नागरिकों के लिए पूरी तरह फ्री में उपलब्ध होगी और वे बिना किसी तरह का भुगतान किए 14 जून तक अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं।

आधिकारिक बयान में UIDAI ने कहा कि नागरिकों को वेबसाइट पर जाकर अपने दस्तावेज में बदलाव करने का विकल्प बिना किसी तरह का भुगतान किए दिया जाएगा। इससे पहले आधार पोर्टल पर जाकर नाम या एड्रेस जैसी जानकारी में बदलाव करने के लिए 25 रुपये का भुगतान करना पड़ता था। हालांकि, नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर जानकारी अपडेट करने की स्थिति में पहले की तरह 50 रुपये का भुगतान करना होगा। आइए ऑनलाइन आधार अपडेट करने का तरीका समझते हैं।

घर बैठे आधार कार्ड अपडेट करना अब चुटकियों का काम, जानें क्या करना होगा

आधार कार्ड अपडेट करने के लिए ऐसा करें

सबसे पहले आपको वेब ब्राउजर पर UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां MyAadhaar सेक्शन में Update Aadhaar विकल्प मिलेगा। इसके बाद नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करें।

1. स्क्रीन पर आपको Update Your Aadhaar Date, Check Aadhaar Update Status और Aadhaar Update History तीन विकल्प दिखेंगे, जिनमें से पहले पर क्लिक करना है।

2. इसके बाद आपको https://myaadhaar.uidai.gov.in/ पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और होमपेज पर Welcome to myAadhaar लिखा नजर आएगा।

3. यहां नीले रंग के Loing बटन पर क्लिक करने के बाद आप आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले OTP की मदद से लॉगिन कर सकेंगे।

4. लॉगिन करने के बाद आपको जानकारी अपडेट करने का विकल्प मिलेगा, जहां नया एड्रेस या अपडेटेड जानकारी देनी होगी।

5. आपको वह डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा, जिसके आधार पर आप नाम या एड्रेस बदलना चाहते हैं और रिक्वेस्ट बिना किसी तरह का शुल्क जमा किए सबमिट हो जाएगी।

6. आवेदन के करीब 30 दिन बाद अप्रूवल मिलते ही आप अपडेटेड जानकारी वाला आधार कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आप चाहें तो अपडेट स्टेटस या हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं।

UIDAI की ओर से की गई यह बड़ी घोषणा

अपने बयान में UIDAI ने कहा, "यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने तय किया है कि नागरिकों को आधार कार्ड से जुड़ी उनकी जानकारी फ्री में अपडेट करने का विकल्प मिलेगा। इस बदलाव का सीधा फायदा लाखों नागरिकों को मिलेगा और यह उनके हक में लिया गया फैसला है। यह फ्री सेवा अगले तीन महीने के लिए उपलब्ध है और 15 मार्च, 2023 से 14 जून, 2023 के बीच फ्री में आधार कार्ड अपडेट किया जा सकता है।"

आधार में अप-टू-डेट रखें अपनी जानकारी

आधार इनरोलमेंट और अपडेट रेग्युलेशन, 2016 के मुताबिक, आधार नंबर धारकों को इनरोलमेंट के हर 10 साल बाद कम से कम एक बार आधार से जुड़े अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने चाहिए। नागरिक ऐसा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी (POI) और प्रूफ ऑफ एड्रेस (POA) डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हुए कर सकते हैं। इनकी मदद से तय किया जाएगा कि आधार पर दी गई उनकी जानकारी सही है। बायोमेट्रिक डाटा में बदलाव या इससे जुड़े अपडेट के लिए नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाना जरूरी है।

पोर्टल पर यह जानकारी अपडेट करने का विकल्प

आधार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नागरिक नाम, जन्मतिथि और एड्रेस जैसी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए वेबसाइट पर मांगे गए दस्तावेज को अपलोड करना होगा और रिव्यू के बाद उसे अपडेट किया जाएगा। बता दें, केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से चलाई जा रहीं करीब 1200 योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार से जुड़ा आइडेंटिफिकेसन जरूरी है।