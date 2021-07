दुनियाभर में ठप पड़ा Twitter, हजारों परेशान यूजर्स ने की शिकायत, आ रही है इस तरह की दिक्कत

माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट Twitter आज सुबह डाउन हो गया था। ट्विटर के यूजर्स ने पेशानियों की जानकारी देते हुए बताया है कि उन्हें प्रोफाइल पेज लोड करने, कंटेंट सर्च करने और ट्विटर के माध्यम से कंटेंट को शेयर करने में दिक्कत आ रही है। डाउनडेटेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार कई यूजर्स ने बताया है किया कि पर्सनल कंप्यूटर्स पर ट्विटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि मोबाइल ऐप में यह साइट लगभग ठीक काम कर रही है। ज्यादातर यूजर्स के अनुसार वो अपने टाइमलाइन को चेक नहीं कर पा रहे हैं।

वहीं ट्विटर ने इस प्रॉब्लम को स्वीकार करते हुए कहा था कि हम इसे ठीक कर रहा है। उपयोगकर्ताओं ने बताया कि हर बार जब उन्होंने ट्विटर वेबसाइट तक पहुंचने की कोशिश की, तो स्क्रीन पर उन्हें "Something went wrong" लिखा दिख रहा था। लेकिन ट्विटर ने अब यह पुष्टि करते हुए एक ट्वीट पोस्ट किया है कि ट्वीट अब दिखाई दे रहे हैं, वेब पर ट्विटर चलाने वालों की भी समस्या दूर हो गई है। ट्विटर ने लिखा है "Aaaand we’re back. Twitter for the web should be working as expected"।

डाउनडेटेक्टर रिपोर्ट से पता चलता है कि 80 प्रतिशत से अधिक वेबसाइट यूजर्स ने सुबह 8 बजे के दौरान इस इशू को रिपोर्ट किया। वहीं 16 प्रतिशत एंड्रॉयड ऐप यूजर्स और 8 प्रतिशत आईओएस को ट्विटर चलाने दिक्कत आई। एक घंटे के करीब हो गया है लेकिन ट्विटर अभी भी इस मुद्दे को हल पूरी तरह हल नहीं कर पाया है। ऐसा लगता है कि आउटेज ने भारत सहित कई देशों को प्रभावित किया है।

गौरतलब है कि नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर ट्विटर का भारत सरकार के साथ टकराव चल रहा है। भारत सरकार ने देश के नए आईटी नियमों की जानबूझ कर अनदेखी और कई बार कहे जाने के बावजूद नियमों के अनुपालन में नाकामी को लेकर ट्विटर आलोचना की है।