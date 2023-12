ठप हुआ Twitter, दुनियाभर के यूजर्स परेशान, फीड से सबकुछ गायब

ऐप पर पढ़ें

अगर आपको भी X (पहले Twitter) चलाने में परेशानी हो रही है और काफी कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं खुल रहा है, तो आप अकेले नहीं है। दरअसल, पॉपुलर माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट X (जिसे पहले Twitter के नाम से जाना जाता था) करीब 11 बजे से डाउन चल रहा है। दुनियाभर के यूजर्स प्लेटफॉर्म को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। डेस्कटॉप पर मोबाइल पर एक्स चलाने वाले दोनों ही तरह के यूजर्स एक्स यूज नहीं कर पा रहे हैं। खुद प्लेटफॉर्म पर भी #TwitterDown ट्रेंड हो रहा है, हालांकि उस पर क्लिक करने पर कोई पोस्ट सामने नहीं आ रहे हैं। होम पेज पर फीड से सबकुछ गायब है, न पोस्ट दिखाई दे रहे हैं न ही कोई मीडिया फाइल दिखाई दे रही है। बस होम पेज पर Welcome to X! लिखा आ रहा है, जिसके ठीक नीचे Lets's go! का बटन दिखाई दे रहा है, जिस पर क्लिक करने से कुछ ट्वीटर हैंडल सामने आ रहे हैं।

डाउनडिटेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार, प्लेटफॉर्म का उपयोग न कर पाने की 70,000 से अधिक रिपोर्ट्स हैं और, इस समय, इस समस्या के कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

यह पहली बार नहीं है कि एक्स को आउटेज का सामना करना पड़ रहा है। Elon Musk के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म को इस साल मार्च और जुलाई में डाउनटाइम का सामना करना पड़ा है। जुलाई में, डाउनडिटेक्टर ने बताया कि एक्स यूएस और यूके में 13,000 से अधिक बार डाउन हुआ था। यूजर्स ने शेयर किया कि मैसेज आ रहा है कि “Sorry, you are rate limited. Please wait a few moments then try again”

इसी तरह 6 मार्च को भी प्लेटफॉर्म कुछ घंटों के लिए डाउन हो गया था। कई यूजर्स ने शिकायत की कि वे इसे सामान्य रूप से उपयोग करने में असमर्थ थे या लिंक, इमेज और वीडियो तक पहुंचने का प्रयास करते समय समस्याओं का अनुभव किया। इस रुकावट से हजारों लोग प्रभावित हुए, और कुछ क्षेत्रों में कई लोगों ने बताया कि वेबसाइट सामान्य से धीमी थी।