दुनिया के कई हिस्सों में फिर डाउन हुआ Twitter, फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी दिक्कत

ऐप पर पढ़ें

सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ट्विटर (Twitter) में एक बार फिर बड़ी गड़बड़ी आई है। यह काफी बड़ा आउटेज है। इस बारे में कई यूजर्स ने ट्विटर पर पर पोस्ट भी किया। यूजर्स ने लिखा कि वे नए ट्वीट पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ट्वीट पोस्ट होने की बजाय यूजर्स को ट्विटर पर "You are over the daily limit for sending Tweets" का एरर मेसेज दिख रहा है। ट्विटर की सपोर्ट टीम ने कहा कि उन्हें इस आउटेज के बारे में जानकारी है और वे इसे जल्द ठीक करने की कोशिश में लगे हैं। ट्विटर के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाने में भी यूजर्स को परेशानी हो रही है।

डाउन डिटेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार मेटा के फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी यूज करने में यूजर्स को दिक्कत आई। रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक में आ रही समस्या के बारे में 12 हजार यूजर्स ने शिकायत की। वहीं, इंस्टाग्राम के बारे में 7 हजार यूजर्स ने कहा कि उन्हें ऐप यूज करने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा कुछ यूजर्स ने फेसबुक मेसेंजर के बारे में भी रिपोर्ट किया।

यूट्यूब में भी आई दिक्कत

ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अलावा यूट्यूब में भी गड़बड़ी आई है। डाउन डिटेक्टर ने ट्वीट करके बताया कि यूट्यूब में आज सुबह से प्रॉब्लम आ रही है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब आउटेज को दुनिया भर के 65 हजार यूजर्स ने रिपोर्ट किया। यूट्यूब ने ट्वीट करके बताया कुछ यूजर्स को यूट्यूब के होमपेज में दिक्कत रही है। कंपनी ने कहा कि वह इस समस्या को जल्द ठीक करने की कोशिश में लगे हैं।