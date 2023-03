एक हफ्ते में दूसरी बार ठप्प हुआ Twitter, हजारों यूजर्स को हुई परेशानी

ऐप पर पढ़ें

काफी देर तक डाउन रहने के बाद ट्विटर की सर्विसेज एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। कंपनी ने अपने ऑफिशियल सपोर्ट हैंडल @TwitterSupport से इसकी जानकारी दी। कंपनी ने ट्वीट करके कहा कि अब ट्विटर पहले की तरह काम कर रहा है। 6 मार्च को ट्विटर के कुछ पार्ट्स में अचानक दिक्कत शुरू हो गई थी। कंपनी के अनुसार ट्विटर में यह गड़बड़ी कुछ इंटरनल चेंज का नतीजा था। एक हफ्ते में यह दूसरी बार है, जब ट्विटर ने काम करना बंद कर दिया था।

दूसरों के ट्वीट्स को ऐक्सेस नहीं कर पा रहे थे यूजर

आउटेज मॉनिटरिंग वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार रात 10.45 तक ट्विटर डाउन होने के बारे में इंडियन यूजर्स की तरफ से 1,338 शिकायतें दर्ज हुईं। रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर में कुछ टेक्निकल गड़बड़ी थी, जिसके कारण यूजर्स को ब्रोकेन लिंक्स का सामना करना पड़ा। डाउनडिटेक्टर ने ट्वीट करके कहा कि 11:53 AM EST से यूजर ट्विटर में आ रही समस्या की शिकायत कर रहे हैं। यूजर्स ने यह भी कहा कि वे दूसरों के ट्वीट्स को भी ऐक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। डाउनडिटेक्टर के अनुसार 8 हजार से ज्यादा ग्लोबल यूजर्स ने ट्विटर डाउन के बारे में रिपोर्ट किया।

पिछले हफ्ते भी आई थी गड़बड़ी

इससे पहले पिछले सप्ताह भी ट्विटर यूजर्स को न्यूज फीड में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसमें यूजर्स को 'Following' टैब में डेली फीड की जगह Welcome to Twitter का मेसेज दिख रहा था। वहीं, इस आउटेज मे ट्विटर का फॉर यू सेक्शन सही ढंग से काम कर रहा था। इसके अलावा यूजर्स पिछले आउटेज में ट्विटर के हेल्प पेज को भी ऐक्सेस नहीं कर पा रहे थे। हेल्पपेज पर जाने की कोशिश करने वाले यूजर्स को “Your current API plan does not include access to this endpoint" का मेसेज दिख रहा था।

