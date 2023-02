बिना टाइप किए WhatsApp पर करें मैसेज और कॉल; आज आप भी सीखिए ये ट्रिक

ऐप पर पढ़ें

WhatsApp दुनियाभर में 2 बिलियन से अधिक यूजर्स के साथ सबसे लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में से एक है। ऐप से आप न केवल मैसेज भेज सकते हैं, बल्कि वीडियो कॉल कर सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ तस्वीरें/वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जब आपको किसी मैसेज का जवाब देने या कॉल करने के लिए टाइप करने का मन नहीं करता है। या आप गाड़ी चला रहे हैं या ऐसी स्थिति में हैं जब आपके दोनों हाथ व्यस्त हैं और आप किसी विशेष मैसेज का जवाब देने के लिए अपने स्मार्टफोन तक नहीं पहुंच सकते हैं।

अगर आपने भी ऐसी स्थिति का सामना किया है, तो अब चिंता मत करिए। आज हम आपको एक ऐसी वॉट्सऐप ट्रिक के बारे में बता रहे हैं, जिससे आप 'हैंड्स फ्री' मैसेज और वॉट्सऐप कॉल कर सकेंगे। ये ट्रिक आपके स्मार्टफोन के वॉयस असिस्टेंट का उपयोग करती है। ध्यान दें कि यह ट्रिक तभी काम करती है जब आपका डिवाइस अनलॉक हो। अगर आपका स्मार्टफोन लॉक है तो यह काम नहीं करेगी। आइए सबसे पहले एंड्रॉइड फोन से शुरुआत करते हैं....

Android पर बिना टाइप किए वॉट्सऐप मैसेज कैसे भेजें

अपना एंड्रॉइड फोन उठाए बिना वॉट्सऐप मैसेज भेजने के लिए, आपको उस पर Google Assistant को इनेबल करना होगा। इसके लिए सेटिंग्स में जाकर ऐप्स पर क्लिक करें। नीचे स्क्रॉल करें और Assistant पर टैप करें। यदि ऑफ है, तो टॉगल ऑन करें। गूगल असिस्टेंट को एक्टिव करने के लिए आपको 'Hey Google' कहना होगा।

एक बार हो जाने के बाद, अब अपने डिवाइस पर वॉयस असिस्टेंट को ट्रिगर करने के लिए 'Hey Google' कहें। इसके बाद, आप गूगल असिस्टेंट से किसी व्यक्ति या ग्रुप चैट को मैसेज भेजने के लिए कह सकते हैं।

iOS पर बिना टाइप किए वॉट्सऐप मैसेज कैसे भेजें

सबसे पहले अपने iPhone पर Siri ऑन करें। ऐसा करने के लिए, सेटिंग में जाएं और सिरी एंड सर्च पर टैप करें और फिर 'Hey Siri' सुनें। टॉगल ऑन करें।

अब, ऐप्स पर जाएं और वॉट्सऐप सर्च करने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। इस पर टैप करें और 'Use with Ask Siri' कहने वाले टॉगल को ऑन करें। एक बार हो जाने के बाद, अब आप अपने ऐप्पल आईफोन पर मैसेज भेज सकते हैं और हैंड्स-फ्री कॉल कर सकते हैं। आप 'Hey Siri, send a message to..' कहकर शुरू कर सकते हैं।