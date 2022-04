हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 30 हजार के बजट में 3 धांसू लैपटॉप, HP और Lenovo जैसे ब्रैंड्स, फीचर्स भी जबर्दस्त

30 हजार के बजट में 3 धांसू लैपटॉप, HP और Lenovo जैसे ब्रैंड्स, फीचर्स भी जबर्दस्त

यहां हम आपको 30 हजार रुपये के बचट में मिल रहे 3 ब्रैंडेड लैपटॉप्स के बारे में बता रहे हैं। इनमें आपको SSD स्टोरेज और 8GB तक रैम जैसे फीचर्स मिलेंगे। यानी परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं आने वाली।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Mon, 18 Apr 2022 11:20 AM

इस खबर को सुनें