UPI का करते हैं यूज तो भूलकर भी नहीं करें ये गलतियां, पलक झपकते अकाउंट से पैसा हो जाएगा गायब!

ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूपीआई भुगतान (UPI Payment) सबसे पसंदीदा तरीकों में से एक है। किसी भी चीज की पॉपुलैरिटी के बढ़ने से धोखाधड़ी की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर आप UPI का यूज करते हैं तो ध्यान रखें ये:

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Tue, 12 Apr 2022 04:13 PM

इस खबर को सुनें