ये है दुनिया का सबसे पॉपुलर ऐप, करोड़ों ने किया डाउनलोड, मगर भारत में लगा है बैन

टिकटॉक ऐप साल 2022 की शुरुआत के बाद से दुनिया भर में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाले और सबसे अधिक कमाई करने वाला ऐप बन गया है। हालांकि भारत सरकार ने इसे जून 2020 में बैन कर दिया था।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Mon, 04 Apr 2022 08:03 AM

