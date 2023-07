Theards vs Twitter: कौन सी ऐप बेहतर, किस ऐप के फीचर्स में है ज्यादा दम?

ऐप पर पढ़ें

Twitter दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है लेकिन अब इसका ताज खतरे में पड़ सकता है। मेटा की ओर से नई Threads ऐप लॉन्च की गई है, जो ट्विटर के विकल्प के तौर पर पेश की गई है। इस ऐप को Instagram की टीम ने डिवेलप किया है और इसमें ट्विटर जैसे ढेरों फीचर्स दिए गए हैं। कई इस ऐप को ट्विटर की कॉपी बता रहे हैं, वहीं इन दोनों ऐप्स के फीचर्स की तुलना भी अभी से शुरू हो गई है। इतना जरूर है कि Threads ऐप अभी नई है लेकिन आइए देखते हैं, फिलहाल कौन सी ऐप बेहतर लग रही है।

दोनों ऐप्स के इंटरफेस में है यह अंतर

नई Threads ऐप का इंटरफेस काफी हद तक इंस्टाग्राम से मिलता-जुलता है और यह ऐप मिनिमल इंटरफेस वाली है। वहीं, ट्विटर का इंटरफेस जाना-पहचाना है और उसमें ज्यादा विकल्प एकसाथ मिलते हैं। Threads और Twitter दोनों में ही सबसे नीचे पांच टैब्स मिलते हैं, जिनमें फीड से लेकर नोटिफिकेशंस टैब तक शामिल है। ट्विटर फीड में For You और Following अलग-अलग टैब मिलते हैं लेकिन नई मेटा ऐप में ऐसा नहीं है।

Threads App- कैसे करें डाउनलोड, कैसे बनेगा अकाउंट और कैसे कर पाएंगे यूज? जानें सब

Threads का वेब वर्जन उपलब्ध नहीं

मेटा की Threads ऐप की को iOS और Android दोनों प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च किया गया है और इसे ऐपल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ट्विटर ऐप लंबे वक्त से इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। हालांकि, इन प्लेटफॉर्म्स के अलावा ट्विटर का वेब वर्जन भी उपलब्ध है तो Threads का वेब वर्जन अभी लॉन्च नहीं किया गया है। यानी कि इस ऐप को अभी बड़ी स्क्रीन पर वेबसाइट पर जाकर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है।

ट्विटर के ये फीचर्स हैं Threads से बेहतर

जाहिर सी बात है कि ट्विटर लंबे वक्त से ऐक्टिव है और इसमें लगातार बदलाव और सुधार किए जा रहे हैं। ट्विटर ऐप और वेबसाइट पर यूजर्स को अलग से एक ट्रेंडिंग सेक्शन दिखाया जाता है और पता चलता है कि कौन से मुद्दों पर ज्यादा यूजर्स ट्वीट्स कर रहे हैं। Threads में सर्च विकल्प पर जाने के बाद केवल प्रोफाइल्स और अकाउंट्स सर्च किए जा सकते हैं।

Threads प्लेटफॉर्म पर हैशटैग्स का विकल्प नहीं दिया गया है और ना ही यूजर्स किसी थ्रेड को बुकमार्क कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर पर डायरेक्ट मेसेजिंग का ऑप्शन भी मिलता है लेकिन Threads में अब तक ऐसा कोई फीचर नहीं दिया गया।

Threads App का जलवा! केवल 4 घंटे में जुड़े 50 लाख से ज्यादा नए यूजर्स

प्राइवेसी को लेकर कौन बेहतर विकल्प?

Threads और Twitter दोनों की ओर से ढेर सारा यूजर्स डाटा जुटाया जा रहा है लेकिन नई ऐप सीधे तौर पर Instagram से जुड़ी है। Threads का डाटा पूरी तरह डिलीट करने और अकाउंट डिलीट करने के लिए यूजर्स को इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा।

Twitter पर यूजर्स चाहें तो अपना अकाउंट डिलीट और डीऐक्टिवेट कर सकते हैं। मेटा ने साफ किया है कि यूजर्स अपने Threads तो डिलीट कर सकते हैं लेकिन अकाउंट इंस्टाग्राम से लिंक होने के चलते अकाउंट अलग से डिलीट नहीं किया जा सकेगा।