सावधान! Threads यूज करने से पहले जरूर जान लें ये बात, हो सकता है बड़ा नुकसान

Twitter प्रतिद्वंद्वी ऐप Threads अभी लॉन्च हुआ है और मार्क जुकरबर्ग का दावा है कि लॉन्च के सात घंटों के भीतर 10 मिलियन Instagram यूजर्स ने इस ऐप पर साइन अप कर लिया है। नए Threads ऐप को केवल इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए ही एक्सेस किया जा सकता है और आप थ्रेड्स ऐप पर अकाउंट नहीं बना सकते हैं। मेटा ने इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए Threads App में साइन अप को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आप अपनी थ्रेड्स प्रोफ़ाइल को हटा नहीं सकते हैं।

Threads ऐप प्रोफाइल को हटाया नहीं जा सकता

अपनी थ्रेड्स प्रोफ़ाइल और संबंधित डेटा को परमानेंट रूप से हटाने के लिए आपको उस इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हटाना होगा जिसका उपयोग आपने थ्रेड्स के लिए साइन अप करने के लिए किया था। इसका मतलब यह है कि जकरबर्ग नहीं चाहते कि लोग इतनी आसानी से थ्रेड्स छोड़ कर चले जाएं। फिलहाल, थ्रेड्स से दूर जाने का बस एक ही ऑप्शन है: अपनी प्रोफ़ाइल डीएक्टिवेट करना।

Instagram अकाउंट डीएक्टिवेट करने पर Threads भी हो जाएगा डीएक्टिवेट

एक बार जब आप थ्रेड्स के लिए साइन अप कर लेते हैं, तो आप केवल अपनी प्रोफ़ाइल को टेम्परेरी रूप से डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ध्यान दें कि आपके थ्रेड्स प्रोफ़ाइल को डीएक्टिवेट करने से आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालाँकि, यदि आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर देंगे तो चीजें बदल जाएंगी। यदि आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट करते हैं, तो आपकी लिंक की गई थ्रेड्स प्रोफ़ाइल भी आटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगी। दूसरा पहलू यह है कि आप अपनी थ्रेड्स प्रोफ़ाइल को सप्ताह में केवल एक बार डीएक्टिवेट कर सकते हैं।

How to Delete or Deactivate your Instagram Threads profile

1. अपनी प्रोफ़ाइल पर जाएँ

2. डिस्प्ले प्रोफ़ाइल फोटो के ऊपर, ऊपरी दाएँ कोने पर 'डबल डैश' आइकन पर टैप करके ऑप्शन पर जाएं।

3. अकाउंट पर टैप करें, फिर प्रोफ़ाइल डीएक्टिवेट करें टैप करें।

4. थ्रेड प्रोफ़ाइल को डीएक्टिवेट करें पर टैप करें, फिर पुष्टि करें।