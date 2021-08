1 सितंबर से बदल रही हैं टेक जगत से जुड़ी ये चीजें, आपकी जेब और जिंदगी पर डालेंगी सीधा असर

हमारे देश में हर महीने की पहली तारीख से कुछ न कुछ बदलाव या नए नियम लागू होते हैं। इसी कड़ी में 1 सितंबर से कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो स्मार्टफोन, रिचार्ज और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। इनमें से कुछ बदलाव आपका खर्च बढ़ाएंगे तो कुछ आपकी साइबर सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं। ऐसे में आपको इन बदलावों की सभी डिटेल्स होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सभी मोबाइल यूजर्स को 1 सितंबर से बदलने वाले इन नियमों के बारे में जान लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं की 1 सितंबर से टेक जगत में क्या-क्या बदल रहा है:

Disney+ Hotstar देखना होगा महंगा

1 सितंबर से OTT प्लेटफॉर्म डिज्नीप्लस हॉटस्टार का इस्तेमाल करना यूजर्स को महंगा पड़ेगा। जो मिनिमम प्लान पहले यूजर्स के लिए 399 रुपए का था वो अब उसकी जगह 499 रुपए का हो जाएगा। वहीं, दो स्मार्टफोन में इस ऐप को चलाने के लिए यूजर्स को 100 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे। वहीं आप 1499 रुपए वाले प्लान में 4 अलग-अलग डिवाइस पर ऐप को ऐक्सिस कर पाएंगे।

फेक एंड्रायड ऐप से मिलेगी सुरक्षा

Google की नई पॉलिसी के मुताबिक 1 सितंबर गलत और फर्जी कंटेट को प्रमोट करने वाले ऐप बैन कर दिए जाएंगे। इस बात की जानकारी Google ने अपने ब्लॉग पोस्ट में दी है गूगल ने बताया है कि लंबे वक्त से यूज नहीं किए जाने वाले ऐप्स को ब्लॉक किया जाएगा।

ठगी करने वाले पर्सनल लोन ऐप को बैन किया जाएगा

Google अपने Play Store के लिए 15 सितंबर 2021 से नए नियम लागू कर रहा है। जिसके तहत ऐसे शार्ट पर्सनल लोन ऐप को बैन किया जाएगा, जो लोन के नाम पर ठगी करने के साथ लोन लेने वालों को परेशान करते हैं। दरअसल लोगों ने तकरीबन 100 शार्ट लोन ऐप की शिकायत की है, जिससे लोग काफी परेशान हो चुके हैं। इसके बाद Google ने फैसला किया कि वो ऐसे ऐप्स को नए नियमों के तहत बैन कर देगा। नये नियमों के बाद ऐप डेवलपर्स को शार्ट लोन ऐप को लेकर ज्यादा डॉक्यूमेंट देने होंगे। बता दें कि Xiaomi, Realme जैसी कंपनियां शार्ट पर्सनल लोन ऐप में शामिल हैं।

Google Drive की बढ़ेगी सिक्यूरिटी

गूगल ड्राइव गूगल की काफी इस्तेमाल होने वाली सर्विस है इसी वजह से गूगल इसकी सिक्यूरिटी बढ़ाने के लिए एक खास अपडेट ला रहा है। गूगल 13 सितंबर का नया सिक्योरिटी अपडेट जारी करेगी। इस अपडेट से ड्राइव पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी।

Amazon से शॉपिंग करना पड़ेगा पहले से ज्यादा महंगा

1 सितंबर से Amazon से सामान मंगाना महंगा हो सकता है। अभी ये साफ नहीं है की ऐसा होगा या नहीं। लेकिन कंपनी डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से लॉजिस्टिक कॉस्ट में इजाफा कर सकती है। ऐसे में 500 ग्राम के पैकेज के लिए 58 रुपये देने पड़ सकते हैं।

JioPhone Next की शुरू हो रही हैं 500 रुपये में प्री-बुकिंग

दुनिया के सबसे सस्ते 4G स्मार्टफोन JioPhone Next को खरीदने का है मन तो आप सितंबर से इसकी प्री-बुकिंग कर सकते हैं। JioPhone Next की इसी हफ्ते भारत में प्री-बुकिंग शुरू होने जा रही है। लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक JioPhone Next स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट की कीमत 5 हजार रुपए से कम होगी। ग्राहक फोन को मात्र 10 फीसदी रकम देकर बुक कर सकेंगे। ऐसे में ग्राहक 500 रुपये से कम रकम अदा करके फोन घर ला सकेंगे। बता दें कि JioPhone Next स्मार्टफोन को 10 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। जबकि फोन की प्री-बुकिंग 1 सितंबर से शुरू हो सकती है।