Oh No! अब इन Xiaomi फोन पर कभी नहीं मिलेगा Update, तुरंत चेक करें लिस्ट

अगर आप भी शाओमी स्मार्टफोन यूजर हैं, तो आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शाओमी ने अपनी EOS प्रोडक्ट लिस्ट में नए डिवाइसेस का एक पूरा समूह जोड़ा है। जो लोग नहीं जानते हैं आखिर EOS किस बला का नाम है, उन्हें बता दें कि EOS का मतलब एंड ऑफ सपोर्ट (End of Support) है। साफ शब्दों में कहें तो EOS लिस्ट में जिन भी डिवाइस को शामिल किया जाता है उन्हें अब कोई सॉफ्टवेयर अपडेट या सिक्योरिटी पैच अपडेट प्राप्त नहीं होगा। हैरानी की बात यह है कि शाओमी ने लिस्ट में नए डिवाइस जोड़े हैं जिनमें रेडमी K20, रेडनी नोट 7 सीरीज डिवाइस, रेडमी डिवाइस और यहां तक ​​कि एमआई पैड एंड्रॉइड टैबलेट भी शामिल हैं।

हालांकि, कंपनी ने प्रीमियम फोन पर लंबे समय तक सपोर्ट देने का वादा किया है

आमतौर पर, शाओमी चीन और विश्वस्तर पर अपने डिवाइसेस के लिए 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट और 3 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट प्रदान करता है। हालांकि यह उद्योग में सबसे अच्छा नहीं हो सकता है, यह संख्या शाओमी द्वारा हर साल लॉन्च होने वाले डिवाइसेस की संख्या को देखते हुए काफी अच्छी है। पिछले कुछ महीनों में, शाओमी ने अपने कुछ प्रीमियम डिवाइसेस के लिए लंबे समय तक सपोर्ट देने का वादा किया है। अब, उन डिवाइसेस की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं जिनके लिए शाओमी सपोर्ट समाप्त कर रहा है।

शाओमी EOS प्रोडक्ट लिस्ट (जून 2022)

- Redmi Note 7

- Redmi Note 7S

- Redmi Note 7 Pro

- Redmi K20

- Redmi 7

- Redmi Y3

- Mi Pad 4 Plus

- Mi Pad 4

- Mi Play

- Mi 9 SE

अब कोई और MIUI अपडेट नहीं मिलेगा

इन डिवाइसेस में, Redmi Note 7 सीरीज और Redmi K20 डिवाइस ही भारत में उपलब्ध हैं। रेडमी नोट 7 सीरीज को मार्च 2019 में भारत में लॉन्च किया गया था और रेडमी K20 सीरीज को जुलाई 2019 में भारत में लॉन्च किया गया था। इन डिवाइसेस को अब कोई और MIUI अपडेट नहीं मिलेगा और कंपनी इन फोन्स के बीटा डेवलपमेंट को भी रोक देगी।

जबकि शाओमी ने पुष्टि की है कि इन डिवाइसेस को भविष्य में कोई अपडेट प्राप्त नहीं होगा, यह ध्यान देने योग्य है कि अगर कोई गंभीर सुरक्षा खामी मिलती है, तो कंपनी समस्या को ठीक करने के लिए डिवाइस पर अपडेट लाएगी, भले ही डिवाइस से सपोर्ट समाप्त कर दिया गया हो या वो EOS लिस्ट में शामिल हो।

इन उपरोक्त डिवाइसेस के अलावा, शाओमी ने निम्नलिखित डिवाइसेस के लिए अपडेट पहले ही रोक दिया है:

Redmi 1, Redmi 1S, Redmi 2, Redmi 2A, Redmi 3, Redmi 3S, Redmi 3X, Redmi 4, Redmi 4X, Redmi 4A, Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi 5A, Redmi Note 1, Redmi Note 1S, Redmi Note 2, Redmi Note 2 Pro, Redmi Note 3, Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Redmi Note 5, Redmi Note 5A, Redmi Pro, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 6A, Redmi S2, Redmi Y2, Redmi Note 6 Pro, and Redmi Go.