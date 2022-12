फ्लिपकार्ट सेल में 43 inch के ये 5 Smart TV सबसे सस्ते; ऑफर सिर्फ 28 दिसंबर तक

ऐप पर पढ़ें

अगर आप लंबे समय से 43 इंच की TV के सस्ते होने का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। फ्लिपकार्ट पर न्यू-ईयर सेल शुरू है जो 28 दिसंबर तक चलने वाला है। आप इस मौके का फायदा उठाकर भारी छूट और एडिशनल बैंक ऑफर के साथ बहुत ही सस्ते कीमत में TV घर ला सकते हैं। इस लिस्ट में Motorola, realme, Mi, Samsung और Infinix जैसे ब्रैंडेड TV शामिल हैं। आइए जानते हैं इस सबसे तगड़ी डील में मिल रही 5 बेहतरीन स्मार्ट टीवी के बारे में।

1.MOTOROLA Revou 2 109 cm (43 inch) Ultra HD (4K) LED Smart Android TV with Sound by boAt and Dolby Vision (43UHDADMVVGE)

मोटोरोला के इस टीवी की MRP 39,000 रुपये है लेकिन न्यू-ईयर सेल में आप इसे 41 पर्सेंट की भारी छूट में सिर्फ 22,999 रुपये में खरीद सकते हैं। वहीं आप टीवी पर मिल रहे बैंक ऑफर का लाभ उठाकर 3,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा, आपको टीवी पर 11,000 रुपये तक एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जिससे आपके टीवी की कीमत और भी कम हो जाएगी। दूसरी ओर आप सिर्फ 1 रुपये में OTTplay का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जिससे आपको SonyLIV जैसे कई OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस भी मिलेगा।

2.realme 108 cm (43 inch) Full HD LED Smart Android TV with Android 11 - 2022 Model (RMV2108)

रियलमी के इसक टीवी की ओरिजनल प्राइस 35,999 रुपये है। लेकिन फ्लिपकार्ट पर चल रहे इस सेल में आप इसे 13,000 रुपये की भारी छूट के साथ सिर्फ 22,999 रुपये में अपने घर ला सकते हैं। इस टीवी पर भी कई बैंक ऑफर का लाभ उठाकर आप 3,000 रुपये की बचत कर सकते हैं। दूसरी ओर इस टीवी पर आपको 11,000 रुपये का एक्सेचेंज ऑफर भी मिल रहा है। एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठाकर आप टीवी को सिर्फ 8,999 रुपये (22,999-3,000-11,000) में खरीद सकते हैं। यहां भी आपको सिर्फ 1 रुपये में OTTplay का सब्सक्रिप्शन मिलेगा जिससे आप SonyLIV जैसे कई OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस पा सकते हैं।

3.SAMSUNG Crystal 4K 108 cm (43 inch) Ultra HD (4K) LED Smart Tizen TV (UA43AUE60AKLXL)

सैमसंग के इस टीवी की ओरिजनल प्राइस 52,900 रुपये है। लेकिन फ्लिपकार्ट पर चल रहे इस सेल में आप इसे 41 पर्सेंट की भारी छूट के साथ सिर्फ 30,990 रुपये में खरीद सकते हैं। इस टीवी पर भी कई बैंक ऑफर का लाभ उठाकर आप 3,000 रुपये की बचत कर सकते हैं। दूसरी ओर इस टीवी पर आपको 11,000 रुपये का एक्सेचेंज ऑफर भी मिल रहा है। एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठाकर आप टीवी को सिर्फ 16,990 रुपये (30,990-3,000-11,000) में खरीद सकते हैं। इस डील में भी आपको सिर्फ 1 रुपये में OTTplay का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जहां आपको SonyLIV जैसे कई OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलेगा।

4.Mi X Series 108 cm (43 inch) Ultra HD (4K) LED Smart Android TV with Dolby Vision and 30W Dolby Audio (2022 Model

Mi के इस टीवी की MRP 42,999 रुपये है लेकिन न्यू-ईयर सेल में आप इसे 32 पर्सेंट की भारी छूट का लाभ सिर्फ 28,999 रुपये में खरीद सकते हैं। वहीं आप टीवी पर मिल रहे बैंक ऑफर का लाभ उठाकर 3,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा, आपको टीवी पर 11,000 रुपये तक एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जिससे आपके टीवी की कीमत और भी कम हो जाएगी। दूसरी ओर आप सिर्फ 1 रुपये में OTTplay का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिससे आपको SonyLIV जैसे कई OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलेगा।

5.Infinix Y1 109 cm (43 inch) Full HD LED Smart Linux TV with Wall Mount (43Y1)

Infinix के इस टीवी की MRP 24,999 रुपये है। लेकिन फ्लिपकार्ट पर चल रहे इस सेल में आप इसे 36 पर्सेंट की भारी छूट के साथ इसे सिर्फ 15,990 रुपये में अपने घर ला सकते हैं। इस तरह इस टीवी पर आप 9,009 रुपये की बचत कर सकते हैं। इस टीवी पर भी कई बैंक ऑफर का लाभ उठाकर आप 3,000 रुपये की बचत कर सकते हैं।