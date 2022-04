हिंदी न्यूज़ गैजेट्स बच के रहना रे बाबा! ये 6 Anti-Virus Apps चुरा रहे हैं आपका पर्सनल Data, अभी तक 15000 लोग हो चुके हैं शिकार

Google Play Store पर एंटी-मैलवेयर सॉफ़्टवेयर ऐप्स ने लगभग 15,000 Android यूजर्स का पर्सनल डेटा चुरा लिया। Google ने द्वारा उल्लंघन को पहचानने के बाद Play Store से ऐप्स को हटा दिया है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Sat, 09 Apr 2022 09:36 AM

