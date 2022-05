बड़ा खुलासा: ये 20 ऐप सबसे ज्यादा चूसते हैं फोन की बैटरी, काम के ना हो तो तुरंत हटाएं

अगर आप भी फोन की बैटरी जल्दी खत्म होने की समस्या से परेशान हैं, तो आपको अपने ऐप पोर्टफोलियो पर नजर डालने की जरूरत है। pCloud ने 20 ऐसे ऐप्स की लिस्ट जारी की है, जो सबसे ज्यादा बैटरी चूसते हैं।

इस खबर को सुनें