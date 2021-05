ट्विटर पर भिड़ गए Telegram और Whatsapp, गिनाने लगे एक-दूसरे की खामी

पॉप्युलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप (Whatsapp) इन दिनों खूब चर्चा में है। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को 15 मई तक नई पॉलिसी स्वीकार करने का समय दिया था। जो लोग इन्हें Accept नहीं करेंगे वे व्हाट्सएप पर चैटिंग नहीं कर पाएंगे। दुनियाभर के यूजर्स व्हाट्सएप के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इस बीच माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर Telegram और Whatsapp के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। तो आइए जानते हैं आखिर टेलीग्राम ने व्हाट्सएप को क्या कहा और बदले में व्हाट्सएप ने क्या जवाब दिया है।

यहां जानिए पूरा मामला

दरअसल टेलीग्राम मैसेंजर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक दिन पहले (14 मई) एक पोस्ट डाली थी। इस पोस्ट में Recycle bin (या कहें डस्टबिन) को 1995 से 2021 तक के अलग-अलग रूप को दर्शाया गया है। इस तस्वीर में साल 2021 वाले रिसाइकिल बिन पर व्हाट्सएप का लोगो लगा है और अंदर फेसबुक को डाला हुआ है। यह दर्शाता है कि यूजर्स ने इस साल कैसे फेसबुक और व्हाट्सएप का बहिष्कार किया है।

Whatsapp ने भी कर डाला रिप्लाई

इस पोस्ट को देखकर व्हाट्सएप भी कहां चुप रहने वाला था। उन्होंने भी टेलीग्राम को इसी पोस्ट पर एक Meme के जरिए रिप्लाई कर डाला। व्हाट्सएप ने एक तस्वीर डालते हुए लिखा, 'Telegram admin: "...and what people dont know is we’re not end-to-end encrypted by default' (यानी टेलीग्राम एडमिन कहते हुए: लोगों को इस बात का नहीं पता कि हम एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं है।)

.@WhatsApp Our users know how things work, and have the open source apps to PROVE it. You... talk to the screenshot 🤚 it says you’re lying. pic.twitter.com/aSUotBGWh0