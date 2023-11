₹6999 के फोन में iPhone वाला फीचर और 8GB तक रैम, बैटरी भी जबर्दस्त

ऐप पर पढ़ें

Apple iPhone अगर आपके बजट से बाहर है, तो टेशन मत लीजिए। टेक्नो एक ऐसा फोन लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसमें आईफोन जैसा कैमरा डिजाइन और डायनामिक आइलैंड नॉच मिलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, टेक्नो भारत में एक एंट्री-लेवल फोन- Tecno Spark Go 2024 लॉन्च करने की तैयारी में है। टेक्नो स्पार्क गो 2024 को पहले गूगल प्ले कंसोल डेटाबेस पर देखा गया था। अब एक टिप्स्टर ने फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन का खुलासा कर दिया है।

इसके साथ ही, टिप्स्टर ने Tecno Spark Go 2024 की डिजाइन रेंडर और कलर ऑप्शन का भी खुलासा किया है। टिप्स्टर पारस गुगलानी का दावा है कि अपकमिंग स्पार्क सीरीज स्मार्टफोन UniSoC T606 प्रोसेसर से लैस होगा। स्मार्टफोन में डायनामिक पोर्ट फीचर के साथ 90 हर्ट्ज डिस्प्ले होने की जानकारी है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो, Tecno Spark Go 2024, Tecno Pop 8 के समान लगता है। आइए इसकी डिटेल्स पर नजर डालते हैं...

भारत में इतनी होगी Tecno Spark Go 2024 की कीमत

टिप्स्टर पारस गुगलानी के अनुसार भारत में Tecno Spark Go 2024 की कीमत 6,999 रुपये होगी। जैसा कि टिप्स्टर द्वारा बताया गया है, स्मार्टफोन देश में सिंगल 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट में ही बेचा जाएगा।

Tecno Spark Go 2024 के स्पेसिफिकेशन (लीक के अनुसार)

Tecno Spark Go 2024 डायनेमिक पोर्ट फीचर की पेशकश करेगा जो ठीक ऐप्पल के डायनेमिक आइलैंड की तरह ही काम करता है। स्पार्क सीरीज स्मार्टफोन डिस्प्ले पैनल के टॉप पर एक गोली के आकार की पट्टी में महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कॉलर आईडी, चार्जिंग स्टेटस समेत कई जानकारियां दिखाएगा। एंट्री-लेवल स्मार्टफोन में DTS ऑडियो के साथ डुअल स्पीकर्स भी होंगे। फोन में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.6 इंच का एलसीडी डिस्प्ले होगा, जिसमें एचडी प्लस रिजॉल्यूशन मिलेगा।

फोन में 8GB तक रैम सपोर्ट

फोन यूनिसॉक टी606 प्रोसेसर से लैस होगा और इसमें 4GB स्टैंडर्ड रैम के साथ 4GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलेगा। फोन में 128GB स्टोरेज मिलेगा, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड से 1TB तक बढ़ाया जा सकेगा। फोन एंड्रॉयड 13 (गो एडिशन) पर काम करेगा। फोटोग्राफी के लिए, फोन में 13 मेगापिक्सेल प्राइमरी लेंस, एआई कैमरा और डुअल एलईडी फ्लैश मिलेगा। सेल्फी के लिए भी फोन में डुअल एलईडी फ्लैश के साथ 8 मेगापिक्सेल का लेंस होगा। फोन में यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट के साथ 5000 एमएएच बैटरी होगी। फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा।

पिछले मॉडल से बेहतर होगा

Tecno Spark Go 2024 अपने पिछले मॉडल की तुलना में कई इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। सबसे बड़े इम्प्रूवमेंट में से एक जो हम अपकमिंग स्पार्क सीरीज फोन के साथ देखेंगे वह परफॉर्मेंस के मामले में होगा। Tecno Spark Go 2024 यूनिसोक T606 प्रोसेसर से लैस होगा जो कि MediaTek Helio A22 की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन करने वाला है जो Spark Go 2023 में मिलता है। Tecno Spark Go 2024 अपने पिछले मॉडल के 5 मेगापिक्सेल की तुलना में एक बेहतर 8 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा भी लाएगा। बाकी हिस्सों में स्पार्क गो 2024 स्पार्क गो 2023 जैसा ही लगता है।