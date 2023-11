ऐप पर पढ़ें

Tecno ऐसे स्मार्टफोन्स के लिए जाना जाता है जो फीचर से भरपूर होते हैं और इनकी कीमत भी कम होती है। कंपनी अब एंट्री-लेवल सेगमेंट के खरीदारों के लिए एक नया स्मार्टफोन Tecno Spark Go 2024 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह फोन इस साल आए Spark Go 2023 सक्सेसर होगा। हैंडसेट को अमेजन पर एक समर्पित माइक्रोसाइट के साथ लिस्ट किया गया है और जिससे फोन कुछ प्रमुख फीचर्स, प्राइस और डिज़ाइन का पता चलता है। Tecno Spark Go 2024 के भारत में दिसंबर की पहली छमाही के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है।

Tecno Spark Go 2024 की कीमत

Tecno Spark Go 2024 की अमेजन लिस्टिंग से पता चलता है कि भारत में फोन की कीमत 8,000 रुपये से कम होगी।

Tecno Spark Go 2024 पिछले हफ्ते ही वैश्विक बाजारों में लॉन्च हो गया है। ग्लोबल मार्केट में इन फोन को एलईडी फ्लैश के साथ डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ पेश किया गया है। आपको यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और 5,000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। एक एंट्री-लेवल स्मार्टफोन होने के बावजूद, इसमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण एक साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है।

अमेजन लिस्टिंग से पता चला है की Tecno Spark Go 2024 में मिलेंगे ये फीचर्स

> रैम और स्टोरेज: अमेजन लिस्टिंग से पुष्टि होती है कि फोन 64 जीबी स्टोरेज और 6 जीबी रैम (वर्चुअल रैम सहित) तक पैक होगा।

> प्रोसेसर: Tecno Spark Go 2024 Unisoc T606 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर द्वारा संचालित होगा।

> बैटरी और सुरक्षा: 5,000mAh बैटरी। सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होगा।

> कैमरा: एआई सेकेंडरी शूटर के साथ 13MP का प्राइमरी कैमरा होगा। सेल्फी और वीडियो चैट के लिए फ्रंट में 8MP का शूटर हो सकता है।

> ओएस: फोन एंड्रॉइड 13-आधारित HiOS 13 कस्टम स्किन पर चलेगा।

> कलर: वहीं अमेजन लिस्टिंग से पता चलता है कि फोन मिस्ट्री व्हाइट और ग्रेविटी ब्लैक रंगों में आएगा।

Tecno Spark Go 2024 डिज़ाइन

डिज़ाइन की बात करें तो फोन में सेल्फी शूटर एक बढ़िया बेज़ेल्स सेंटर में पंच-होल कटआउट है। हाथों पर बेहतर पकड़ के लिए फोन में गोल किनारों के साथ एक बॉक्सी चेसिस है। वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन दाईं ओर मौजूद हैं और बाएं किनारे पर सिम कार्ड ट्रे है। पीछे की ओर जाने पर, आपको एक स्क्वायर मॉड्यूल दिखाई देता है जिसमें डुअल कैमरा सेंसर और एक एलईडी फ्लैश है।

