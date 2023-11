ऐप पर पढ़ें

टेक्नो ने बजट स्मार्टफोन Tecno Spark Go 2024 को लॉन्च किया है। ये फोन हाल ही में मलेशिया और फिलीपींस में पेश किया गया था। फोन को कंपनी की वेबसाइट पर चुपचाप लिस्ट किया गया था। यह Tecno Spark Go 2023 की जगह लेगा, जिसे इस साल की शुरुआत में जनवरी में पेश किया गया था। 2023 मॉडल क्वाड-कोर मीडियाटेक हीलियो A22 SoC और 10W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी के साथ आया था। 2024 मॉडल में समान बैटरी और चार्जिंग स्पेसिफिकेशन हैं लेकिन यह Unisoc T606 चिपसेट से लैस है। हैंडसेट चार कलर ऑप्शन में खरीदने के लिए उपलब्ध है।

Tecno Spark Go 2024 की कीमत और उपलब्धता

एल्पेंग्लो गोल्ड, ग्रेविटी ब्लैक, मैजिक स्किन और मिस्ट्री व्हाइट कलर ऑप्शन में उपलब्ध हैं। मलेशिया में 4GB + 128GB वैरिएंट के फोन की कीमत RM 399 (लगभग 7,200 रुपये) है। फिलीपींस में यही ऑप्शन PHP 3,899 (लगभग 5,900 रुपये) पर लिस्ट है।

Tecno Spark Go 2024 के फीचर्स

Tecno Spark Go 2024 में 6.6-इंच HD+ (1,612 x 720 पिक्सल) LCD डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz और डायनेमिक पोर्ट फीचर है। हार्डवेयर के संदर्भ में, Tecno Spark Go 2024 एक UniSoC T606 SoC द्वारा संचालित है जो माली G57 GPU, 4GB RAM और 128GB तक इनबिल्ट स्टोरेज है जिसे माइक्रोएसडी के माध्यम से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन एंड्रॉयड टी-गो एडिशन ओएस पर चलता है। Tecno Spark Go 2024 में 13-मेगापिक्सल का AI-कैमरा है। डिस्प्ले के टॉप पर फ्रंट कैमरा 8-मेगापिक्सेल सेंसर है।

