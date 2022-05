गजब का ऑफर! केवल 450 रुपये में आपका हो सकता है 6GB रैम वाला शानदार स्मार्टफोन

अमेजन इंडिया पर टेक्नो स्पार्क 8C बेहद शानदार डील के साथ उपलब्ध है। इस फोन को आप ऑफर के तहत केवल 449 रुपये में भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा फोन पर कंपनी कई आकर्षक बैंक डिस्काउंट भी दे रही है।

Wed, 04 May 2022 11:35 AM

Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Wed, 04 May 2022 11:35 AM

इस खबर को सुनें