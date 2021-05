धांसू फीचर्स के साथ आ रहा टेक्नो का नया फोन, इतनी हो सकती है कीमत

टेक्नो (Tecno) का एक नया स्मार्टफोन आ रहा है। यह Tecno Spark 7 Pro है। यह स्मार्टफोन 25 मई को भारत में लॉन्च होगा। कंपनी इससे पहले Tecno Spark 7 और Tecno Spark 7P स्मार्टफोन ला चुकी है। टेक्नो स्पार्क 7 प्रो स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में पिछले महीने लॉन्च हो चुका है। टेक्नो (Tecno) का यह नया स्मार्टफोन दमदार बैटरी और MediaTek प्रोसेसर के साथ आ सकता है।

कुछ ऐसे हो सकते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस

टेक्नो स्पार्क 7 प्रो (Tecno Spark 7 Pro) स्मार्टफोन में 6.6 इंच का FHD+डिस्प्ले हो सकता है। डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आ सकता है। टेक्नो का यह स्मार्टफोन Android 11 पर बेस्ड HiOS 7.5 पर चलेगा। टेक्नो स्पार्क 7 प्रो स्मार्टफोन MediaTek Helio G80 प्रोसेसर से पावर्ड होगा। स्मार्टफोन में 6GB तक की रैम और 128 जीबी तक का इंटरनल स्टोरेज दिया जा सकता है। एडिशनल सिक्योरिटी के लिए फोन के रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है।



फोन के रियर में होगा 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा

Tecno Spark 7 Pro स्मार्टफोन के रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप हो सकता है। फोन के बैक में प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का होगा। इसके अलावा, फोन में डेप्थ सेंसर और AI लेंस हो सकता है। सेल्फी और विडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है। फोन में 5,000 mAh की बैटरी हो सकती है, जो कि 10W स्टैंडर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।



Set your clocks and make way for the powerful addition to our trendsetting Spark Series. The SWAG upgrade is launching on 25th May only on Amazon 🎉💯



Let's Stop at Nothing. Get Set PRO!



Stay tuned!😉#TECNO #TECNOMOBILEINDIA #SPARK7Pro #SWAGUP pic.twitter.com/vBDSEqvHgQ