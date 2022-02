Tecno का दमदार 5G स्मार्टफोन, 50MP कैमरा के साथ मिलेगी 6000mAh बैटरी, डिस्प्ले भी लाजवाब

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Mon, 07 Feb 2022 11:39 AM

इस खबर को सुनें