आ रहा कर्व्ड डिस्प्ले वाला सस्ता फोन Phantom X, मिलेंगे कुल 5 कैमरे; 30 मिनट में होगा 70% चार्ज

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Thu, 21 Apr 2022 03:21 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.