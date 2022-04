मचने वाला है तहलका! भारत आ रहा Tecno का पहला 48MP सेल्फी कैमरा वाला Smartphone, फीचर्स जीत लेंगे आपका दिल

Tecno ने अपने Phantom X फोन का जून 2021 में अफ्रीकी बाजारों में लॉन्च किया गया था। अब खबर है की कंपनी भारत में भी इसे पेश करने वाली है। ये फोन इस महीने लॉन्च हो सकता है। जानें इस फोन की सभी खासियतें:

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Wed, 06 Apr 2022 09:20 AM

