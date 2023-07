हो जाएं खुश! कम कीमत में आ रहा Nothing Phone 2 जैसा दिखने वाला Tecno का नया फोन

ऐप पर पढ़ें

Tecno Coming With Nothing Phone 2 Look A Like Smartphone: Nothing Phone 2 लोगों को अपना दीवाना बना चूका है। बता दें कि फोन के लॉन्च होते ही नथिंग के स्टोर में लोगों की लाइन लग गई। अब खबर आई है कि जल्द ही टेक्नो भी नथिंग फोन 2 जैसा दिखने वाला फोन आ रहा है। एक टिपस्टर द्वारा शेयर की गई जानकारी के अनुसार Tecno जल्द ही एक नया हैंडसेट लॉन्च करने वाला है। टेक्नो के इस फोन से जुड़े वीडियो में, फोन के रियर पैनल पर एक आरजीबी एलईडी लाइट स्ट्रिप दिखाई देती है, जो इनकमिंग कॉल के साथ जलती है, यह फीचर नथिंग फोन 2 और फोन 1 के ग्लिफ़ इंटरफ़ेस जैसा है।

कुछ ऐसा दिखेगा Tecno का फोन

टिपस्टर इशान अग्रवाल (@ ईशानगरवाल24) ने टेक्नो पोवा स्मार्टफोन के साथ ट्विटर के माध्यम से एक वीडियो साझा किया है। फोन को बैक पैनल पर ऊपरी बाएं कोने में स्थित कैमरा मॉड्यूल के बगल में एक एलईडी लाइट स्ट्रिप के साथ देखा गया है। नथिंग फोन के ग्लिफ़ इंटरफ़ेस की तरह, टेक्नो हैंडसेट के अपने सॉफ़्टवेयर के साथ आने की उम्मीद है, हालाँकि, ऐसा लगता है कि इसमें सिंगल एलईडी रंग वाले नथिंग फोन के विपरीत आरजीबी लाइटिंग की सुविधा है।

आर्क इंटरफ़ेस से स्मार्टफोन पर विभिन्न नोटिफिकेशन के बारे में यूजर्स को नोटिफाई करने के लिए एलईडी लाइट स्ट्रिप का उपयोग करने की उम्मीद है। वीडियो में टिपस्टर का दावा है कि इनकमिंग कॉल आने पर लाइट काम करती है। 91Mobiles की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि दिखाया गया मॉडल Tecno Pova 5 Pro हो सकता है। अगर यह वास्तव में वह मॉडल है, तो इसमें 68W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,000mAh की बैटरी होने की उम्मीद की जा सकती है।