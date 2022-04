ग्राहकों की बल्ले-बल्ले: Tata Play सेट-टॉप बॉक्स की कीमत में भारी कटौती, देखें नए दाम

टाटा प्ले कनेक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो ये सही समय है। Tata Play ने अपने Set Top Box की कीमत 1 अप्रैल 2022 से कम कर दी है। कंपनी ने HD और SD एसटीबी की कीमत में 200 रुपये से अधिक की कटौती की है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Sat, 02 Apr 2022 04:31 PM

