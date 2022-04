हिंदी न्यूज़ गैजेट्स Tata Play और D2H ग्राहकों की बल्ले-बल्ले, अब FREE मिलेंगे ये नए चैनल्स

अगर आप Tata Play या D2H के ग्राहक हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल टाटा प्ले और डी2एच, दो सबसे बड़े डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपने ग्राहकों के लिए नए टीवी चैनल जोड़े हैं।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Fri, 01 Apr 2022 05:24 PM

