Tata का गजब प्लान! 49 रुपये में पूरे 30 दिन फ्री मूवी और वेब सीरीज का मजा

टाटा प्ले यूजर्स के लिए बेहद सस्ता स्टार्टर पैक लेकर आया है। इस पैक की कीमत 49 रुपये है और यह एक महीने चलता है। इस पैक में कंपनी जी5 और इरॉज नाउ के साथ कई OTT ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन दे रही है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Thu, 14 Apr 2022 02:21 PM

