Tata Play ने चला बड़ा दांव, सस्ता कर दिया सेट-टॉप बॉक्स, Airtel से कड़ी टक्कर

कंपनी ने अपने Smart STB पर यह डिस्काउंट ऑफर किया है, जिसे कंपनी की ऑफिशियल पर भी अपडेट कर दिया गया है। टाटा स्काई Binge+ STB की इससे पहले कीमत 2,499 रुपये थी और अब यह घटकर 2,199 रुपये हो गई है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Tue, 19 Apr 2022 08:55 AM

