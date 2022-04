हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 7 अप्रैल को आएगा Tata Neu सुपर ऐप, एक ही जगह होंगे आपके सारे काम, बढ़ेगी जियो और अमेजन की टेंशन

टाटा 7 अप्रैल को अपना मोबाइल ऐप Tata Neu लॉन्च करने वाला है। यह एक सुपर ऐप है और इसकी मदद से यूजर अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग के अलावा फ्लाइट-होटल बुकिंग, डीटीएच और मोबाइल रिचार्ज भी करा सकेंगे।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Mon, 04 Apr 2022 05:26 PM

