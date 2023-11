ऐप पर पढ़ें

How to Check your Name in Voter List: चुनावों का मौसम फिर आ गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हैं तो वहीं और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के तहत 70 सीटों के लिए मतदान है। दोनों ही राज्यों के लोग वोटिंग को लेकर उत्साहित हैं। चुनाव आयोग की भी पूरी कोशिश कर रहा है की वोटिंग प्रतिशत बढ़ सके। ऐसे में अगर आप भी वोट डालने जाने वाले हैं तो एक बार ये जरूर चेक कर लें की आपका नाम वोटिंग लिस्ट में हैं या नहीं। बता दें कि वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होने पर आप आपना कीमती वोट नहीं डाल पाएंगे। वोटिंग लिस्ट में अपना नाम आप घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि हैं वोटिंग लिस्ट में आप नाम कैसे चेक कर सकते हैं।

Voter List में ऐसे चेक करें अपना नाम

Step 1: इसके लिए सबसे पहले आपको https://nvsp.in/ वेबसाइट पर जाना होगा।

Step 2: यहां आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से Electoral Role पर क्लिक करें।

Step 3: इसके बाद एक नया वेबपेज ओपन होगा, जहां आपको अपने वोटर आईडी की ​डिटेल्स एंटर करनी होगी।

Step 4: इसमें नाम, उम्र, जन्म तिथि, लिंग, राज्य और जिला आदि की डिटेल्स शामिल है।

Step 5: इसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा कोड को एंटर करें और सर्च पर क्लिक करें।

Step 6: वहीं पेज पर आपको एक और लिंक मिलेगा जिसमें EPIC number, राज्य और कैप्चा कोड डालना होगा।

Step 7: इसके बाद एक नई टैब ओपन होगी और आप चेक कर पाएंगे कि ​वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं।

SMS के जरिए ऐसे चेक करें Voter List में नाम

> इसके लिए आपको अपने फोन से एक टेक्स्ट मैसेज करना है।

> जिसमें EPIC लिखकर उसके साथ वोटर आईडी कार्ड नंबर डालें।

> फिर इस मैसेज को 9211728082 या 1950 पर सेंड करें।

> इसके बाद आपके नंबर पर एक मैसेज आएगा, जिसमें आपका पोलिंग नंबर और नाम लिखा होगा।

> यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी।

