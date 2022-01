'सॉरी, आप कौन?' Whatsapp पर आया ऐसा मैसेज कर देगा आपका अकाउंट खाली!

‘’Sorry, who are you?’’ (सॉरी, आप कौन?) व्हाट्सएप पर आने वाले इस तरह का एक मैसेज आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप लंबे समय से हैकर्स का सबसे आसान जरिया बना हुआ है। जालसाजों ने यूजर्स को फंसाने का एक नया तरीका निकाला है। रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सएप पर अनजान लोगों को ‘’Sorry, who are you’’ जैसा मैसेज भेजकर झांसे में लिया जा रहा है। बचने के लिए जरूर है कि आप पूरे स्कैम को अच्छी तरह समझ लें।

क्या है ‘’Sorry, who are you’’ स्कैम?

व्हाट्सएप से जुड़े लेटेस्ट अपडेट देने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने बताया, "वे (हैकर्स) आम तौर पर एक VoIP नंबर खरीदते हैं (जिसे व्हाट्सएप पर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है) और उनके अलग-अलग लक्ष्य हो सकते हैं: कोई खास व्यक्ति या अनजान लोग। वे शिकार को एक मैसेज भेजते हैं जिसमें पूछा जाता है Sorry, who are you? I found you in my address book (माफ कीजिए, आप कौन हैं? मैने आपका नंबर मेरी फोन लिस्ट में था।)

वे बातचीत में आपसे कुछ डिटेल्स पूछते हैं, उदाहरण के लिए- आपका नाम और नौकरी क्या है और आप कितने साल के हैं, और वे आपको अच्छा महसूस कराने के लिए कुछ तारीफ कर देते हैं। इसके बाद हैकर्स फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल के जरिए आपकी कुछ और जानकारी इक्ट्ठा करते हैं, जिससे पैसे चुराने में और ज्यादा मदद मिल सके। यह तरकीब भले ही पुरानी हो, लेकिन बहुत से लोग इसके झांसे में आ जाते हैं।

यह होता है अगला स्टेप

अगले स्टेप में वे आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। आपसे कहा जाता है कि उनके पास आपकी कुछ पर्सनल तस्वीरें हैं (वह वास्तविक तस्वीर भी हो सकती हैं और फोटोशॉप की हुई भी), जो आपके परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कर दी जाएंगी, अगर आप बदले में पैसे नहीं देते हैं। अगर आप एक बार पैसे दे भी दें, तब भी आपको लगातार ब्लैकमेल किया जाता रहेगा।

बचने के लिए क्या करें?

> इस तरह के स्कैम से बचने के लिए आपको सर्तक रहना होगा।

> अनजान लोगों से आने वाले मैसेज को जितना हो सके अनदेखा करें।

> अनजान लोगों से अपनी निजी जानकारी जैसे- आपका नाम और पर्सनल अकाउंट शेयर न करें।

> इसके अलावा, अपनी प्रोफ़ाइल फ़ोटो की प्राइवेसी सेटिंग को “My Contacts" पर सेट करके रखें।