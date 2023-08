Live TV देखने के लिए जल्द नहीं पड़ेगी Internet की जरूरत, फ्री में मोबाइल पर देख पाएंगे मूवी

ऐप पर पढ़ें

Soon you can watch Live TV without Internet: इंटरनेट आज सभी की जरूरत बन गया है। बिना इंटरनेट के फोन किसी डब्बे से कम नहीं लगता। लेकिन अगर आपको कोई कहे की जल्द आप बिना इंटरनेट के अपने फोन में टीवी देख पाएंगे। यानी की जिन टीवी चैनेलों को फिलहाल आप इंटरनेट की मदद से एक्सेस करते हैं वे आप बिना इंटरनेट के फ्री में देख पाएंगे। इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा।

IIT कानपुर के साथ मिलकर हो रही प्लानिंग

अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा तो ये डायरेक्ट-टू-मोबाइल यानी D2M ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी के जरिए संभव होगा। इकोनॉमिक टाइम्‍स की रिपोर्ट के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले प्लेटफॉर्म टेलीकम्‍यूनिकेशंस विभाग ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर एक प्लान बना रहा है। जिसमें मोबाइल पर लाइव डीटीएच टीवी चैनल का प्रसारण किया जाएगा। D2M टेक्नोलॉजी की मदद से बिना नेट के फोन में लाइव टीवी, मूवी और दूसरे मल्टी मीडिया कंटेंट देख पाएंगे।

