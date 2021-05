Sony Xperia Ace 2 के केस रेंडर्स लीक, जल्द लॉन्च हो सकता है फोन

Sony Xperia Ace 2 के डिजाइन का एक कथित केस रेंडर्स में लीक हो गए हैं। कंपनी इस फोन को साल 2019 में आए Xperia Ace के सक्सेसर के तौर पर लॉन्च कर सकती है। सोनी का यह अपकमिंग स्मार्टफोन मिड-रेंज सेगमेंट में एंट्री कर सकता है। लीक रेंडर्स की बात करें तो फोन में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन थोड़ा मोटा है और इसके टॉप में 3.5mm हेडफोन जैक लगा है।

इस फोन को गूगल प्ले कंसोल पर भी स्पॉट किया गया। इस लिस्टिंग के अनुसार फोन में 4जीबी रैम के साथ मीडियाटेक हीलियो P35 चिपसेट दिया गया है। फोन की लॉन्च डेट के बारे में कंपनी की तरफ से फिलहाल कोई ऑफिशल जानकारी नहीं दी गई है।

Sony Xperia Ace II visits Google Supported Devices list and Google Play Console listing. Helio P35 4GB RAM Android 11 720x1496p display. #Sony #SonyXperiaAce2 #XperiaAceII pic.twitter.com/Go3tlamByZ

फोन के केस रेंडर्स को टिप्स्टर अभिषेक यादव ने शेयर किया है। इससे इस फोन के डिजाइन की हल्की झलक मिलती है। पिछले वेरियंट की तरह नया वेरियंट भी कॉम्पैक्ट और मिड-रेंज सेगमेंट वाले स्पेसिफिकेशन्स के साथ आ सकता है। रेंडर के अनुसार फोन में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप के साथ साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm हेडफोन जैक, यूएसबी टाइप-C पोर्ट और डेडिकेटेड कैमरा शटर बटन दिया गया है। फोन का सेल्फी कैमरा वॉटरड्रॉप नॉच डिजाइन वाला है।

Sony Xperia Ace 2 first look via case rendering. pic.twitter.com/VAKbX75ZVE