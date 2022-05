Sony लाई 43 से 65 इंच तक के प्रीमियम 4K Smart TV, डॉल्बी ऑडियो घर में देगा थिएटर वाला मजा

सोनी ने भारत में अपने नए स्मार्ट टीवी लॉन्च किए हैं। ये टीवी 43 से 65 इंच के बीच आते हैं। इनकी शुरुआती कीमत 56 हजार रुपये है। इन टीवी में दमदार साउंड के लिए डॉल्बी ऑडियो और 4K डिस्प्ले लगा है।

