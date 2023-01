आईफोन यूजर्स को झटका! काफी महंगा होगा iPhone 15, इतनी हो सकती है कीमत

ऐप पर पढ़ें

अगर आप आईफोन के दीवाने हैं तो यह खबर आपके लिए है। अधिकांश आईफोन यूजर्स इसके लेटेस्ट वेरिएंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगर आप भी ऐपल के अगले फोन की कीमत और इसके फीचर्स को जानने के लिए बेताब हैं तो यह खबर आपके लिए है। कहा जा रहा है कि iPhone 15 की कीमत ऑनलाइन लीक हो गई है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone15 और iPhone 15 प्रो मॉडल्स की कीमत में भारी अंतर हो सकता है।



रिपोर्ट, माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक अनजान सोर्स का हवाला देती है जो कहती है कि ऐपल इस साल iPhone 15 प्रो सीरीज की कीमतों में इजाफा करेगा। iPhone 15 प्रो मॉडल की कीमत $300 हो सकती है जो इसके वेनिला वेरिएंट से अधिक होगी। इससे पिछली रिपोर्ट में सामने आया था कि iPhone 15 की कीमत कम हो सकती है। लेकिन, फोर्ब्स की रिपोर्ट के बाद iPhone की कीमतों में इजाफे की संभावना अब और भी बढ़ गई है।



महंगी हो सकती है फोन की कीमत

फोर्ब्स की इस रिपोर्ट के आईफोन अनुसार iPhone 15 की कीमत 799 डॉलर हो सकती है, जबकि आईफोन 15 प्लस की कीमत 899 डॉलर हो सकती है। इसी तरह iPhone 15 Pro की कीमत 1,099 डॉलर और iPhone 15 Ultra की कीमत 1,199 डॉलर से शुरू हो सकती है। कहा जाता है कि मौजूदा iPhone 14 और iPhone 14 Plus मॉडल की भारी बिक्री के बाद ऐपल के इस कदम से iPhone 15 और iPhone 15 Plus की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा । रिपोर्ट में कहा गया है, यह ऐपल का इंडस्ट्री एनालिस्ट के लिए एक क्लासिक काउंटर है जिन्होंने सोचा था कि कंपनी फोन की कीमतों को कम करेगी।

फोन में हो सकता है 48MP वाइड लेंस

इस बीच, कहा जा रहा है कि ऐपल iPhone 15 और iPhone 15 Plus के लिए कैमरा अपग्रेड करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के अनुसार iPhone 15 और iPhone 15 Plus में भी वही कैमरा सेंसर हो सकते हैं जो iPhone 14 प्रो मॉडल में आए थे। यदि आगे रिपोर्ट सही साबित होती है, तो संभावना है कि iPhone 15 और iPhone 15 Plus में 48MP वाइड लेंस के साथ तीन-स्टैक्ड बैक कैमरा हो सकता है। इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि iPhone 15 मॉडल ऑप्टिकल जूम या LiDAR स्कैनर के लिए टेलीफोटो लेंस के साथ नहीं आ सकते हैं।

(फोटो क्रेडिट- zariadenia)