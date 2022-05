27 घंटे तक की बैटरी लाइफ वाले शानदार TWS इयरबड्स लॉन्च, दमदार है साउंड क्वॉलिटी

सेनहाइजर के नए TWS इयरबड्स भारत में लॉन्च हो गए हैं। इन बड्स में दमदार साउंड के लिए 7mm के ऑडियो ड्राइवर्स दिए गए हैं। कंंपनी के लेटेस्ट बड्स 27 घंटे तक के प्लेबैक सपोर्ट के साथ आते हैं।

इस खबर को सुनें