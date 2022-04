आ गए पूरे 27 घंटे तक चलने वाले ईयरबड्स, किफायती कीमत में मिलेंगे इतने तगड़े फीचर्स

लंबी बैटरी लाइफ वाले ईयरबड्स का फायदा होता है कि इन्हें चार्ज करने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। अगर आप भी लंबी बैटरी लाइफ वाले बड्स तलाश रहे हैं, तो Sennheiser CX Plus और CX बड्स काम के हो सकते हैं

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Thu, 07 Apr 2022 12:51 PM

इस खबर को सुनें