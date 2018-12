Galaxy Note 9 के प्रचार में iPhone से ट्वीट करते पकड़ा गया सैमसंग

साउथ कोरिया की दिग्गज मोबाइल कंपनी सैमसंग अपने अनोखे विज्ञापनों के लिए जानी जाती है जिसमें वह अपने प्रतिद्वंदी कंपनियों का मजाक बनाया जाता है। लेकिन इस बार यह छोटी सी गलती के कारण खुद ट्रोलिंग का शिकार हो गई। कंपनी अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट Galaxy Note 9 के प्रचार के तहत एक पोस्ट ट्वीट किया। इस ट्वीट के नीचे डिवाइस सूचक के तौर पर नीचे पाया गया via Twitter for iPhone।

इसके बाद क्या था लोगों ने सैमसंग की भूल पकड़ ली और सोशल मीडिया पर जमकर उसका मजाक उड़ाया। लोग सैमसंग के इस ट्वीट का स्क्रीन शॉट लेकर एक दूसरे को शेयर करने लगे और उसका मजाक बनाने लगे। लेकिन इससे भी आगे जाते हुए तुका हैम्मर नाम के यूजर सैमसंग ट्विटर एनालीटिक्स भी शेयर कर दिया जिसमें बताया गया था कि सैमसंग ने पहली बार आईफोन से ट्वीट नहीं किया, बल्कि इससे पहले 321 ट्वीट आईफोन से किए जा चुके हैं।



Might as well add "Twitter police" to my bio at this point 🤦‍♂️ pic.twitter.com/DRlrXl7bak